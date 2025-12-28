Ã¯¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Î£±¤Ä¤¬¡Ú¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤ÀÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¼¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÍýÍ³¤ª¤è¤Ó¸ºÎÌÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö£³¤Ä¤ÎÅ´Â§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£🌼Â¨¸ú¤Ç£³¡Á£µkg¸ºÎÌ²ÄÇ½¡£Áé¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ú¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¡Û¡õ¡Ú¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡ÛÊâ¤¯¤³¤È¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÍýÍ³¤½¤â¤½¤âÊâ¤¯¤³¤È¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤