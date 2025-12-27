¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤­¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡È°¦¾ð¤Î²¡¤·¤Ä¤±¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤Û¤É¡¢¤Ä¤¤Áê¼ê¤Î¼«Í³¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èà¤Î¤³¤È¤òËÜµ¤¤Ç°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡È¤·¤Ê¤¤Êý¡É¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÏ¢Íí¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈµÍ¤á¤ë¹¥¤­¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢Ï¢Íí¤ÎÉÑÅÙ¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤