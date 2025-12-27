É×¤Î¥¹¥Þ¥Û¡¢µ¢Âð»þ´Ö¤ÎÊÑ²½¡¢ÂÖÅÙ¤Î°ãÏÂ´¶¤Ê¤É¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡×¤È¶»¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯½Ö´Ö¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢Ìä¤¤µÍ¤á¤ëÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë40Âå¤Î½÷À­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÎÑ¤òµ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀ¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÈÉÝ¤µ¡É¤Ç¤ÏÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡ÈÀ¸³è¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡É¤«¤é¸À¤¨¤Ê¤¤É×¤ËÉÔÎÑ¤òÌä¤¤¤¿¤À¤»¤Ð¡¢À¸³è¤¬°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤¬²õ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢