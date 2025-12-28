¡ü¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Î¸¡¾Ú¤«¤éÃåÁÛ¡Ö¥­¥é¥­¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¡Ä¡× ¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÂç¤ß¤½¤«¤ÎÆÃÈÖ¤ÇÏÃÂê¤ÎBS¤è¤·¤â¤È¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¶É¤ÎÇ¯Ëö¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Ì´¤Î¡È´§ÈÖÁÈ¡É¤ò·ü¤±¤Æ¥×¥ì¥¼¥óÂÐ·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾Þ¥ì¡¼¥¹ÆÃÈÖ¡ØTHE CROWN BATTLE ¡Á´ë²èÎÏ¤Ç´§ÈÖÁÈ¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¡Á¡Ù(29Æü14:30¡Á)¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£½Ð¾ì¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Ìîß·Í¢½Ð¡ØÌîß·Í¢½Ð¤ÎÄÌ¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤Ç!ÅìÃæÌî¡Ù¡¢µÈÀî¤­¤Ã¤Á¤ç¤à¡Ø¤½¤ì¤æ¤±!Ì¡²è¶µ¼¼¡Ù¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼¤¨¤Ó¤Á