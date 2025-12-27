Ç¯Ëö¤Ïµ¢¾Ê¤äÆ±Áë²ñ¡¢¿¦¾ì¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿Í¤È²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤³¤½¡¢°õ¾Ý¤òÂç¤­¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö´é¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡£Åß¤Ï¥³¡¼¥È¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ç¼ó¸µ¤¬½Å¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¥Ø¥¢¤ÎÄ´À°¤À¤±¤Ç¸«¤¨Êý¤¬¤°¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬Åß¾ì¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡È¹¥°õ¾Ý¥Ø¥¢¡É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Åß¥¢¥¦¥¿¡¼¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡È·Ú¤ä¤«ÌÓÀè¡É¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤ëÅß¤ÎÁõ¤¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Å¿´¤¬²¼¤¬¤ê