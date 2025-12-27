2025年12月1日に全面リニューアルした【リッチモンドホテル浅草】では、同じタイミングで朝食ビュッフェも新たなメニューを加え再スタート。セルフで作る海鮮丼や日替わりのホットデリ、彩り豊かな新鮮サラダ、オープンキッチンで作るラーメンやパンケーキなど、楽しい朝のひと時を用意します。｜生まれ変わったレストラン新しく生まれ変わったホテルのレストラン『和 なごみ Café＆Dining』。朝食には海鮮丼やデリ、彩り豊か