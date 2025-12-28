松田聖子が、『第76回NHK紅白歌合戦』特別企画に出演することが決定した。1980年のデビュー以来、45年の長きに渡って音楽シーンの第一線を走り続けてきた松田聖子。紅白歌合戦への出演は5年ぶりとなる。今回の出演では初出場時（1980年）の紅白で歌唱した「青い珊瑚礁」を歌唱する。放送100年の記念すべき紅白歌合戦を締めくくる特別企画として、紅組と白組の対戦が終わったあと、番組の最後にNHKホールでの披露となるかたちだ。「