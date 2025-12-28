シント=トロイデンFW後藤啓介が2ゴールで勝利に貢献ベルギー1部シント=トロイデンは、現地時間12月26日のリーグ第20節スタンダール・リエージュ戦に2-1で勝利して年内ラストマッチを飾った。この試合で日本代表FW後藤啓介が2得点した。後藤は0-1で迎えた前半35分、パスワークで崩した味方のラストパスをゴール前で仕上げる同点ゴールを記録。さらに後半18分には、途中出場のMF畑大雅（シント=トロイデン）が右サイドから入れた