27ÆüÌë¡¢°ñ¾ë¡¦¿å¸Í»Ô¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î½÷À­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¸á¸å9»þ¤¹¤®¡¢¿å¸Í»ÔÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¿å¸ÍÂè°ì¥Û¥Æ¥ë¿·´Û¡×¤Ç¡¢¡Ö·úÊªÆâ¤«¤é±ê¤È¹õ±ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¾¾Æ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï1¿Í¤Î½÷À­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò1¿Í¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿70ºÐÂå¤Î½÷À­