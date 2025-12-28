圧倒的な手数でピカソに大差判定勝ちを収めた井上尚弥(C)Getty Images世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が現地時間12月27日、サウジアラビアのリヤドで開催された「NIGHT OF THE SAMURAI」で、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に3-0の判定勝ち。戦績を無傷の32戦32勝（27KO）とした。【動画】これぞ偉才の打ち合いピカソのパンチを悠々と見切る井上尚弥のファイトシーン試合前にはバンテージ