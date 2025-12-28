¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤¿¤¯¤í¤¦¤Î¤­¤à¤é¥Ð¥ó¥É¡Ê35¡Ë¤¬28Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÁêÊý¤ÎÀÖÌÚÍµ¡Ê34¡Ë¤ÎÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤­¤à¤é¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬º£Æü¤«¤é2¿Í¤Ç¤ª»Å»ö¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÂå±é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤âÂÐ±þ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´Í¥¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó²¹¤«¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·