日本のアイドルらの投稿に、「琉球（沖縄）は中国」とする中国語字幕を重ねた捏造動画が中国で拡散されていることに、2025年12月26日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ・テレビ朝日系）で、司会・宮根誠司さんは、「だけど、中国で信じられてるのかなあ」とあきれた。木原官房長官「沖縄がわが国の領土。コメントする必要ない」だが「#ババババンビ」のメンバー・岸みゆさんの投稿には、「琉球が早く（中国に）返還されて