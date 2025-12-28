Ë½ÎÏÃÄ¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤ÏÂç¤­¤ÊÆ°¤­¤Î¤¢¤Ã¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÀ¤³¦ÌæÉÕ¸Ó»Ñ¤ÎÄ¾»²ÁÈÄ¹¤¬¥º¥é¥ê»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤â¡Ö¹âµé¥¹¡¼¥Ä&¥Þ¥Õ¥é¡¼»Ñ¡×Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î¡Ö°ìÂ­Áá¤¤¤ªÀµ·î¡×Á´ËÆ4·î¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤¬¿À¸Í»³¸ýÁÈ¡¢å«Ðò¡¢ÃÓÅÄÁÈ¤é¤È¤Î10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Îö¹³Áè¤Ë°ìÊýÅª¤Ë½ª·ëÀë¸À¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Í»ö¤ò¿Ê¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ò¿Þ¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÊ¬Îö¹³Áè¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ë½ÎÏÃÄ¶È³¦