大根がとろーり！そぼろあん煮は、冬におすすめ 寒さが増す季節になると、だんだんとおいしくなるのが大根です。特にそぼろを加え、とろみをつけた「そぼろあん煮」にすれば、だし汁要らずの煮物になりますよ。トロトロうまうまの煮物は、体も心もポカポカと温まる一品になること間違いなし！ オススメのそぼろあん煮レシピ基本は鶏ひき肉を使ったこちら大根の葉も使うと、色合いも栄養バランスもアップ忙しい日はレンジでしょう