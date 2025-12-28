俳優の大島優子（37）が26日、Instagramを更新。最新ショットに驚きの声が寄せられている。【映像】大島優子の“激変”ショット＆子どもと一緒に作った手料理大島は2021年7月、俳優の林遣都（35）との結婚を発表。2023年1月に第1子、2025年5月には第2子を出産したことを報告していた。Instagramでは、金髪へと変貌を遂げた“激変”ショットや、「手作り餃子 作・ママと天使」とつづり、子どもと一緒に作った手料理などを披露