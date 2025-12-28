timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画（通称：タイプロ）で注目された西山智樹さん（25）、前田大輔さん（25）が立ち上げる新グループ『TAGRIGHT』のメンバーが決定。最終候補者5人全員がメンバーになることが28日、発表されました。『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山さんと前田さんに約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリー。