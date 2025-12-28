素朴ながらも根強い人気を誇る「ソーセージパン」。コンビニ各社でも定番商品として販売しており、ソーセージをパンに挟んだ商品がいくつもラインナップされています。今回は、コンビニ大手3社（セブン‐イレブン・ローソン・ファミリーマート）の「ソーセージパン」を実際に食べ比べてみました。味わいはもちろん、ソーセージの食感やパンとのバランス、全体の食べ応えなど、それぞれどんな違いがあるのかを詳しく検証しています