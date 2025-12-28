ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï28Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ 2026¤ËÎ×¤àU¡¼23ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼23Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤¬¤«¤«¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¤ò²¼¤·¤Æ¸«»öÍ¥¾¡¡£¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÇÎ×¤ß¡¢º£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×B¤ËÆþ¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¡Ê1·î7Æü ÆüËÜ»þ´Ö20»þ30Ê¬¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¡¢UAE¡Ê1·î10Æü ÆüËÜ»þ´Ö20»þ30Ê¬¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡Ê1·î14Æü ÆüËÜ»þ´Ö1»þ30Ê¬¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£