新春恒例の「箱根駅伝」（第１０２回東京箱根間往復駅伝競走）が１月２、３日に行われる。今大会の注目校やランナーはどこか。早稲田大学OBで３度箱根駅伝に出場した経験もある読売新聞の近藤雄二編集委員にレースの見どころや各校の戦力を聞いた。当日の「エントリー変更」で戦術を読む箱根駅伝は、東京・大手町から箱根・芦ノ湖までの往復２１７・１キロを大学生ランナー１０人でタスキをつなぎ、２１チームが出場する。２日