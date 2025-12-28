長野県飯田市はリニア中央新幹線開業後の市の姿をイメージした絵図「まちの未来図（案）」を公表した。開業後の地域が目指す未来を議論するための「たたき台」だといい、ホームページに掲載し、意見の募集も始めている。２０２７年開業とされていたリニアは、静岡県内での着工の遅れなどから、ＪＲ東海が昨年３月に延期を発表。現時点で開業は１０年以上先となる見込みになっている。これを受けて、市は開業までの時間を活用し