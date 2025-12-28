我が子が元気に走り回る足音、不意に抱きついてくるふれあい…。一見幸せに思える子どもとの関わりが、“フラッシュバックの引き金”になることがあります。過去に性被害にあい、PTSD（心的外傷後ストレス障害）などを抱えるゆみさん（仮名・38）。トラウマによる症状が、育児の様々な場面に影響をおよぼしている現状を取材しました。※この記事では性被害の実態を伝えるため、被害の詳細に触れています。（報道局調査報道班・前田