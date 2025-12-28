元柔道家の野村忠宏氏が２７日深夜放送の「幹事Ｘと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？」（ＴＢＳ系）に出演した。櫻井翔から「後輩で『コイツすげぇな』と思ったのはどういう人がいました？」と問われると野村氏は「１番思ったのは大野将平かな」と東京五輪金メダリストの大野の名前を挙げた。野村氏は大野が高校３年の時に初めて練習相手を務め「大野だけですね。高校生と練習して怖いと思ったのは。最初は高校生だから『よし、