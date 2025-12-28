NHK¤Ï28Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¡¢1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë¤Î½é½Ð±é»þ¤Ë²Î¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ¤¬¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢Âè71²ó¡Ê2020Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¡¢º£²ó¤Ç25²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£NHK¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¢¡¾¾ÅÄÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤ÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´