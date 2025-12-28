デビュー４５周年を迎えた歌手の松田聖子が、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に特別企画で出場することが２８日、同局から発表された。５年ぶり２５回目の出場になる。紅組と白組の対戦後、番組の最後にＮＨＫホールから歌声を届ける。数ある代表曲の中から、聖子が披露するのは「青い珊瑚礁」。２枚目のシングルで、１９８０年の紅白初出場時に歌った人気ナンバー。２１年には「青い珊瑚礁〜ＢｌｕｅＬ