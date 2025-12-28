米オクラホマ州コマンチで、子どもを抱いて玄関ポーチに座っていた女性が撃たれて死亡した/CNN via CNN Newsource（CNN）米オクラホマ州コマンチで25日、子どもを抱いて玄関ポーチに座っていた女性が銃で撃たれて死亡した。当局によると、自宅の裏庭で最近購入した拳銃を使って射撃訓練をしていた男が過失致死の罪で逮捕された。宣誓供述書によると、死亡した女性はサンドラ・フェルプスさん。自宅で家族とともに屋根付きの玄関ポ