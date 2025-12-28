ヒルトン東京1階「マーブルラウンジ」では、2025年12月27日（土）から毎年大人気のいちご尽くしスイーツビュッフェがスタートします。今年のテーマは「ストロベリーモノクロ・ガールズパーティー」。白と黒を基調にしたスタイリッシュな空間に、苺を贅沢に使用した新作スイーツが並び、まるでファッションショーのような華やかさ♡20種類以上のストロベリӦ