»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹ºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤¬¤óÆ®ÉÂ ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó£³£´²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡Ö¿²°ã¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¼ó¤ÎÄË¤ß¤ÏÂÓ¾õá×¿¾¤Î¸å°ä¾É¤È¤·¤Æ»Ã¤¯»Ä¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡×¸½¶·ÌÀ¤«¤¹¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï£³£´²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅDAY¡×¡ÖºÎ·ì¸¡ºº¡×¡ÖÌµ»ö¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼ç¼£°å