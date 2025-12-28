中米のグアテマラでバスが高速道路から谷に転落し、15人が死亡しました。【映像】現場の様子現地メディアなどによりますと、26日深夜、グアテマラ南西部の山岳地帯でバスが谷に転落し、少なくとも15人が死亡し、20人以上が病院に搬送されたということです。バスは、首都のグアテマラシティから幹線の高速道路を西に向けて、霧が発生することで知られる地域を走っていたということです。この事故を受けて、アレバロ大統領は