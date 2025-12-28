◇15分1本シングルマッチ●上原わかな（7分38秒網打ち式原爆固め）風城ハル○東京女子プロレスは27日、東京・新宿FACEで年内最終大会「TJPWYear−EndParty2025」を開催した。2026年イッテンヨン（1月4日）後楽園ホールでOberEats（上福ゆき＆上原わかな）の持つプリンセスタッグ王座に挑む、「春雷烈火！！プリズムグリード」（愛野ユキ＆風城ハル）の風城がシングルマッチでの前哨戦で上原を破り初のベルト獲りに