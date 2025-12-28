ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのトランプ大統領との首脳会談を前にカナダやヨーロッパの首脳と会談しました。【映像】ゼレンスキー大統領とカーニー首相の会談27日、ゼレンスキー大統領はアメリカ・フロリダ州で行われるトランプ大統領との首脳会談に向かう途中、カナダでカーニー首相と会談しました。カーニー氏は日本円でおよそ2860億円の追加支援を表明しました。その後、ドイツ、フランス、イギリスなどヨー