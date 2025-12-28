¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦GENERATIONS¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØGENERATIONSÂç³ØTV¡Ù¤¬¡¢12·î27Æü¸á¸å7¡§00¤«¤éABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿´§ÈÖÁÈ¡ØGENERATIONS¹â¹»TV¡Ù¤¬¡¢Âç³Ø¤òÉñÂæ¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÇÉü³è¡£´ØÀ¾Âç³Ø¤Î³Ø±àº×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤È¿Ê²½¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½÷»Ò¹âÀ¸¤â¶½Ê³¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÃæ¤Î³ØÀ¸¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë³Ø¹»ÀÄ½Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ØGENE