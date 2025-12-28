俳優の佐藤隆太が２７日深夜放送の「幹事Ｘと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？」（ＴＢＳ系）に出演し、凄いと思った俳優に窪塚洋介を挙げた。佐藤と窪塚は大ヒットドラマ「池袋ウエストゲートパーク」（ＴＢＳ系）で共演。連ドラ初出演だった佐藤は「最初に衝撃を受けたのは窪塚君」と窪塚の名前を挙げた。「初めて現場で（窪塚演じる）キングの役を見た時に、台本で自分が想像していたのと全く想像もしていない角度で来た。最初