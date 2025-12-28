現代日本ではたびたび「夫婦別姓」が議論されている。 しかし、それは歴史的には「復古」に過ぎない。かつて日本の伝統は「夫婦別姓」であり、それは明治時代まで続いた。 本連載では日本の「戸籍」とその歴史について、政治学者の遠藤正敬氏が解説。 第2回では、日本がなぜ東アジアの儒教的価値観から逸脱し、「夫婦同姓」という独自の道を選んだのか、その分岐点について取り上げる。 遠藤氏は「家を継ぐため