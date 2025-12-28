女性お笑いコンビ、爛々の萌々（28）が27日、大阪市のよしもと漫才劇場で初単独ライブ「麗々」を開催。23年8月から体調不良で休養していた相方、大国麗（35）がサプライズ出演し、舞台復帰を果たした。爛々は萌々と大国麗による女性コンビ。17年の結成以来、賞レースや劇場などで活躍してきたが、23年8月に大国が体調不良による休養を発表。萌々がピンでの活動を続けていた。萌々はラストで「実はお話ししたいことがあります、うー