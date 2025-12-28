28ÆüÌ¤ÌÀ¡¢»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÅ¹°÷¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¶¼¤·¾¦ÉÊ¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç31ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË(31ºÐ)¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï28Æü¸áÁ°1»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ËÉÉÜ»Ô±ØÆîÄ®¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç65ºÐ¤Î½÷À­Å¹°÷¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¡ÖÂç¶â½Ð¤µ¤ó¤È»¦¤¹¤¾¡¢¶â¤ò½Ð¤»¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¶â¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È°ûÎÁ¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤òÃ¥