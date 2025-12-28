東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、特別番組『東映のヒミツぜんぶバラしまスペシャル! 〜おや、誰か来たようだ2025』について、12月28日9時30分よりTTFCにて会員見放題の配信を開始した。同番組は、2024年末に配信して大好評を博した企画の第2弾。今回もTTFC会員から寄せられた質問に対し、東映 キャラクター戦略部の担当役員・白倉伸一郎が答える形式で、東映特撮の2025年を振り返り、さらに2026年以降の展望までを語る。東映 キャラ