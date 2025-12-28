2025年も残すところあとわずかとなった。今年の日本映画界は、吉田修一の原作を、李相日監督が映画化した『国宝』が、22年ぶりに邦画実写の歴代興収記録を塗り替えるなど大きなトピックがあったが、どんな映画が受け入れられヒットを記録したのか――振り返ってみたい。【写真】吉沢亮、横浜流星、渡辺謙、田中泯の歌舞伎舞踊シーンが圧巻！映画『国宝』フォトギャラリー■圧倒的な強さを誇るハイクオリティのアニメ作品12月