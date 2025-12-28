À¾»³ÃÒ¼ù¡¦Á°ÅÄÂçÊå¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×TAGRIGHT¤¬¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤ò²Ã¤¨¤Æ¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFOREVER BLUE¡×¤ò2026Ç¯1·î7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡¢ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü12»þ¤è¤ê²¾¥ª¡¼¥×¥óÃæ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿TAGRIGHT¤Î¥á¥ó