ＲソックスからＦＡとなり、今オフの移籍市場で注目の存在となっているＡ・ブレグマン内野手の移籍先候補が４球団に絞られたと２７日（日本時間２８日）、米「ＣＢＳスポーツ」などが報じた。残留交渉を行うＲソックスの他にはカブス、ブルージェイズ、Ｄバックスが残っているという。アストロズから３年総額１億２０００万ドル（約１８２億円）でＲソックスに移籍した今季は１１４試合で打率２割７分３厘、１８本塁打、６２打