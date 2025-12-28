¡Ú¿·²Ú¼ÒÂæËÌ12·î28Æü¡ÛÃæ¹ñÂæÏÑµ¹Íö¸©²­¤Ç27Æü¸á¸å11»þ5Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¸áÁ°0»þ5Ê¬¡Ë¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6.6¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿Ì¸»¤ÏËÌ°Þ24.67ÅÙ¡¢Åì·Ð122.06ÅÙ¤Ç¿¼¤µ¤Ï60¥­¥í¡£Ãæ¹ñÃÏ¿Ì¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊCENC¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ÂæÏÑÃÏ¶èÁ´°è¤Ç¿¶Æ°¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢²È²°¤¬Âç¤­¤¯ÍÉ¤ì¤¿¡£