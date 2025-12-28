韓国がフィリピン海軍に次世代護衛艦2隻を追加で供給することになった。5億7800億ドル（約900億円）規模の事業だ。フィリピンは南シナ海で中国と衝突している米国の同盟国で、こうしたフィリピンの海軍力増強で韓国が核心パートナーに位置するのは戦略的意味が小さくないと指摘される。今後2兆ウォン相当のフィリピン潜水艦事業参加にもこうした雰囲気が肯定的に作用する可能性がある。韓国防衛事業庁は26日、「きょうフィリピンの