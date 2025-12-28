毎月5000円でも新NISAを始めたほうがいいのか。ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは「何十年も少額で投資を続けても大きな金額にはなりにくい。どこかで投資額を増やす必要がある」という――。※この連載「高山一恵のお金の細道」では、高山さんの元に寄せられた相談内容を基に、お金との付き合い方をレクチャーしていきます。相談者のプライバシーを考慮して、事実関係の一部を変更しています。あらかじめご了承ください