2019Ç¯¤Ë¡Ø»þ¶õÎ¹¹Ô¼Ô¤Îº½»þ·×¡Ù¤ÇÂè29²ó°¾ÀîÅ¯Ìé¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Êý¾æµ®·Ã¤µ¤ó¡£åÌÌ©¤ÊËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ËSFÍ×ÁÇ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ÈÈºá¼Ô¸æÍÑÃ£¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ÊÃµÄåÌò¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎºîÉ÷¤Î¸»Àô¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÆÉ½ñÊ×Îò¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿ÍÊý¾æµ®·Ã(¤Û¤¦¤¸¤ç¤¦¡¦¤­¤¨)1984Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÂ´¡£ºß³Ø»þ¤ÏµþÅÔÂç³Ø