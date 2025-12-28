イラスト・竹田明日香信じることと疑うことのあいだで揺れる私たち。思い惑う心を見つめ、生き方を探る、芥川賞作家・青来有一さんのエッセーです。国道から一本裏にはいった路地の角地に、その古びた木造の２階建ての家はありました。門柱もなく、磨（す）りガラスの引き戸の玄関はそのまま道路に面していて、敷地いっぱいまで平屋の部分を増築したといった印象です。２階建ての部分だけ短いブロック塀があるのは、増築の