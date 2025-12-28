中学受験が激化する中、小学校受験に挑む家庭も増えている。私立に比べ学費が格段に安い国立を併願するため、専門の幼児教育に通って対策を立てるケースも少なくない。国立大学附属小学校に7年間勤めた教員の松尾英明さんは「国立の附属小で伸びる子、伸び悩む子の家庭にはそれぞれ共通点がある」という――。東京都文京区にある、筑波大学附属小学校（写真＝Miyuki Meinaka／PD-self／Wikimedia Commons）■国立大学附属小学校で