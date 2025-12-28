Photo by Ari Hatsuzawa読書好きで知られる俳優の中江有里さんが、日々のできごとや過去の思い出を、1冊の本とともにふり返る「好書好日」の連載エッセイが『日々、タイガース、時々、本。猛虎精読の記録』（徳間書店）として本になりました。発売を記念したインスタライブで、連載を始めた2022年から3年間の心境の変化を、改めて担当編集者と振り返りました。（文：吉野太一郎写真：初沢亜利）お話を聞いた人中江有里(なかえ