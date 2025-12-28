違反や行政対応の対象となる場合も愛車で気ままな旅ができるキャンピングカーや車中泊は、現在非常に人気が高い状態です。なかには道の駅の駐車場を利用して車中泊をする人もいますが、大丈夫なのでしょうか。【画像】「ええぇぇ！？」これが高速道路で車中泊ができるスポットです。画像を見る！（21枚）一般社団法人日本RV協会の年次報告書によると、2024年の国内キャンピングカーの累積保有台数は過去最高となる16万5千台