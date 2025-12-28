¹â¾¾»ÔÆâ¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢½÷À­¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òº¹¤·¸þ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌ³°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©²ÏÀîÀ¯ºö²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡¢ÆÁÅç¸©µÈÌîÀî»Ô¤ÎÃË¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¤­¤Î¤¦¡Ê27Æü¡Ë¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¹â¾¾»ÔÆâ¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ç¡¢¸åÊý¤«¤é½÷À­¤Ë¶á¤Å¤­¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½÷À­¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤Ëº¹¤·¸þ¤±¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÊÝ°Â°÷¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯