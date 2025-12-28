¡Ö¥×¥é¥â¤È¤Í¤ó¤É¤Ç¥­¥ß¤À¤±¤Î¡È¤¦¤ó¤³¥­¥ã¥é¡É¤òºî¤ê½Ð¤½¤¦¡ª¡×2025Ç¯¤ËBANDAI SPIRITS¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¡×¤Ï¡¢ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤È»¿ÈÝ¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´ë²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÇØ·Ê¤òÄÉ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä¸å¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤È³«È¯¼Ô¡¦°ÂÉôË­¤µ¤ó¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤ËÇ÷¤ë¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë ¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¦¤ó¤³¡×·¿¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤â¡ª¥¦¥ó¥³¥¹¥ë¥Ç¥¤¥º¤Î¸ÄÀ­Åª¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー ¡Ö¥¯¥½¥­¥Ã¥È¡×¤È¸À¤ï¤ì