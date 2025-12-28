小野寺五典自民党税調会長が２８日、フジテレビ「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に出演し、来年の税制改正大綱が決定したことについてコメントした。番組では、主な税制改正項目として「年収の壁」引き上げ、住宅ローン減税などを提示した。小野寺氏は「今は物価高で大変な状況で。少しでも国民の皆さんの生活の下支えになるような。大変な暮らしのなかで国として今は支えなければならない。そういう強い思いで今回は減税をさ